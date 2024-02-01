Россиянина наказали за демонстрацию радужного флага

Жителя Волгоградской области оштрафовали за демонстрацию флага ЛГБТ

В Волгоградской области местного жителя оштрафовали за демонстрацию радужного флага ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram.

Судом установлено, что мужчина разместил флаг на своей странице в социальной сети и «хранил его в целях массового распространения». На заседании россиянин признал вину и раскаялся. Он заявил, что опубликовал символ ЛГБТ «по глупости».

Суд признал мужчину виновным по административной статье о демонстрации символики экстремистской организации и назначил наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей.

Ранее жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за радужные серьги. Россиянку сдали в полицию горожане, встретившие ее на улице и снявшие на видео украшение женщины. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя инцидент, заявила, что радужные серьги не должны считаться основанием для ареста.

Верховный суд признал Международное движение ЛГБТ экстремистской организацией в конце ноября 2023 года. Иск о запрете движения подало Министерство юстиции, которое нашло в нем «различные признаки и проявления экстремистской направленности», а также возбуждение социальной и религиозной розни.