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20:59, 3 марта 2024Россия

Названо число сбитых за неделю украинских беспилотников в Херсонской области

В Херсонской области за неделю сбили 373 украинских беспилотника

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Херсонской области за неделю сбили 373 украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он заявил, что за неделю Украина потеряла до 400 человек личного состава, а также одну зенитную установку, два танка, семь боевых бронированных машин, 16 лодок, 45 орудий и минометов и более 200 пунктов временной дислокации (ПВД).

По словам Сальдо, действия украинских военных в Херсонской области носят локальный и демонстративный характер, однако инициатива остается за ними. Поэтому российским военным надо быть готовым к новым попыткам провокаций и внезапных нападений, предупредил губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что село Крынки Херсонской области и окрестности взяты под контроль и полностью зачищены.

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      Владимир Шарапов
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