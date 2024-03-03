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16:36, 3 марта 2024Интернет и СМИ

Немцам рассказали о глубине кратеров после удара российскими ФАБ-500

Bild: ВС России эффективно уничтожают позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России эффективно уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) авиабомбами ФАБ-500. О глубине возникающих после ударов кратеров в репортаже Bild рассказал журналист Юлиан Репке.

«Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ от позиции ничего не остается. Это большое преимущество», — заявил немецкий репортер.

По его словам, успех России в ходе специальной военной операции (СВО) обусловлен доминированием в воздухе, достигаемым боевой авиацией в слаженной работе с наземными вооружениями. Репке признал, что для него остается большой тайной, «откуда все это у русских».

В апреле 2023-го полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, что украинские системы противовоздушной обороны беспомощны против российских высокоточных корректируемых авиабомб ФАБ-500, поскольку находятся в плачевном состоянии.

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      Иван Потапов
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