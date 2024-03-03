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17:04, 3 марта 2024Россия

Педагог российского колледжа пинком выгоняла студента с занятия

В Чебоксарах педагог колледжа пинком выгоняла студента с занятия

В Чебоксарах преподавательница колледжа пнула студента, чтобы выгнать его с занятия, и попала на видео. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале «Про Город Чебоксары | Новости Чувашии».

По предварительным данным, инцидент произошел в Чебоксарском экономико-технологическом колледже. Молодой человек мешал педагогу проводить пару, поэтому та решила выгнать его из кабинета. На записи, сделанной другим учащимся, можно увидеть, как женщина пинает его, с силой толкает в сторону двери и кричит на него, однако в итоге юноша все равно возвращается за парту.

Позже стало известно, что представители Минобразования Чувашии проведут проверку по факту произошедшего.

Ранее в марте стажировавшийся в Свердловском педагогическом колледже преподаватель истории и философии лишился работы из-за секс-блога.

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      Полина Кислицына
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