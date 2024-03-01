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08:44, 1 марта 2024Россия

Россиянин лишился работы из-за секс-блога

Е1: в Екатеринбурге преподаватель Щербин лишился работы из-за секс-блога

Кадр: hikking / YouTube

В Екатеринбурге отказались продлевать контракт после стажировки с 32-летним преподавателем истории и философии Свердловского педагогического колледжа (СОПК) Павлом Щербиным из-за того, что тот вел блог на сексуальную тематику. Об этом сообщает Е1.ru.

По словам россиянина, поводом лишить его работы администрация учебного заведения назвала видео на YouTube, «где я предельно откровенно и честно говорю о проблемах одиночества и сексуальности». На блог якобы пожаловались родители студентов. Щербин успел проработать в колледже две недели — с 12 по 25 февраля.

В свою очередь, замдиректора колледжа Алена Сосновских отметила, что Щербина не уволили, а просто отказались продлевать с ним контракт после стажировки «по этическим соображениям». По ее словам, «это образ не педагога и поведение не педагогическое».

Щербин заявил, что не согласен с решением администрации колледжа. Он потребовал восстановить его в должности, принести публичные извинения и выплатить компенсацию морального ущерба.

Ранее в Новосибирской области неизвестный житель написал донос на учительницу школы-интерната из-за ее семейной фотографии. Он пожаловался на снимок, на котором педагог стоит с мужем на фоне собора, посчитав его непристойным.

Директор школы заступилась за учительницу и усомнилась в здоровье автора доноса. Женщина осмотрела выставленные в сети фотографии сотрудницы и не нашла ничего «даже близкого к интиму». По ее словам, беременной двойней учительнице пришлось вызывать скорую помощь из-за резко поднявшегося давления.

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      Марина Совина
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