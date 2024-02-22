В России глава школы отреагировала на донос на учительницу из-за свадебного фото

В Сибири директор школы усомнилась в здоровье автора доноса на учительницу

В Новосибирской области директор школы заступилась за учительницу, на которую был написан донос из-за свадебной фотографии. Реакцию главы учебного заведения приводит издание «Подъем» в Telegram.

Незадолго до этого неизвестный россиянин пожаловался на снимок, на котором педагог стоит с мужем на фоне собора, посчитав его непристойным.

Директор школы усомнилась в здоровье автора доноса. «Какой-то не очень здоровый умственно человек написал [жалобу]», — сказала она. Женщина осмотрела выставленные в сети фотографии сотрудницы и не нашла ничего «даже близкого к интиму». Несмотря на это снимки решили удалить.

По словам директора, учительница испытывает чувство неудобства и переживает из-за написанной на нее жалобы. Беременной двойней женщине даже пришлось вызывать скорую помощь из-за резко поднявшегося давления, добавила она. «Они очень хорошая семейная пара. Оба очень скромные», — охарактеризовала директор учительницу и ее мужа.

Ранее в Пермском крае предложили платить жителям региона за доносы. Речь шла о жалобах на пьяных водителей. Сообщивших о нарушителях гражданам предполагается выплачиваться по пять тысяч рублей. Деньги на реализацию инициативы планируется выделять из регионального бюджета.