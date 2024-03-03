Пятеро россиян отравились бытовым газом в Ростовской области

СК РФ: пять человек отравились бытовым газом в Каменске-Шахтинском

Пятеро россиян, в том числе трое малолетних детей, отравились бытовым газом в городе Каменск-Шахтинский. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) РФ по Ростовской области в Telegram-канале.

Людей с признаками отправления газом нашли в арендованной квартире. Там находились 31-летний мужчина, 27-летняя женщина и трое детей 5, 7 и 9 лет.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли газовое оборудование и назначили необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей») УК РФ.

В Санкт-Петербурге задержали безработных родителей, которые бросили трехлетнего сына одного в квартире на сутки. По просьбе бабушки мальчика сотрудники МЧС вызволили его и передали социальным службам.