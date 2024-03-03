Сенатор от Крыма заявил о засевших в верхушке бундесвера руссоненавистниках

Сенатор Цеков: в верхушке бундесвера засели руссоненавистники

Разговоры немецких офицеров о планах нанесения удара по Крымскому мосту говорят о том, что в верхушке бундесвера — Вооруженных сил Германии — засели руссоненавистники, заявил сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Его слова передает РИА Новости.

«Это никакая не русофобия, а именно ненависть к России. Они ненавидят русских. Если бы не было этой ненависти, они бы не строили пробные планы», — сказал парламентарий.

Цеков указал, что перехваченный разговор демонстрирует крайне циничный уровень западной военной мысли.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку обсуждения немецкими офицерами планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести тщательное расследование публикации записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера.