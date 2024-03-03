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17:36, 3 марта 2024Мир

В России связали уничтожение техники НАТО с приближением переговоров по Украине

Депутат Чепа связал уничтожение ВС РФ техники НАТО с приближением переговоров

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Чем быстрее поставляемое Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие НАТО будет заканчиваться, тем быстрее страны сядут за стол переговоров, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Вопросы переговоров с Украиной зависят не от Киева, а зависят в первую очередь от решений США. Они определяют, что делать Украине. Естественно, уничтожение оружия оказывает определенное действие. Наши вооруженной силы уничтожают Leopard, Abrams, HIMARS и другое оружие, поставляемое Западом на Украину», — сказал Чепа.

По словам парламентария, Запад начал задумываться о поставках техники Киеву из-за уничтожения Вооруженными силами (ВС) России оружия в зоне проведения спецоперации (СВО).

Это влияет в целом на поставки оружия, а поставки оружия влияют на ход развития этого конфликта

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Естественно, чем быстрее это оружие будет заканчиваться, тем быстрее сядут за стол переговоров, и американцы найдут причину [для этого]. Они будут искать возможности, как им попытаться сохранить свое лицо, и захотят заработать на этом. Только от них может поступить отмашка для [президента Украины Владимира] Зеленского на переговоры», — заключил Чепа.

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Ранее военный эксперт Драго Босник заявил, что Вооруженные силы России не перестают развенчивать миф о непобедимом оружии НАТО. Он указал, что сотни единиц лучшей западной бронетехники, артиллерии, систем противовоздушной обороны и прочего оружия были уничтожены во время «широко разрекламированного» контрнаступления ВСУ в прошлом году.

В свою очередь капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что сегодня ВСУ лишаются большего числа техники, чем получают от западных партнеров.

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