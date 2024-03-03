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14:35, 3 марта 2024Наука и техника

Военный рассказал об уничтожении оружия НАТО на Украине

Военный Дандыкин: ВСУ лишаются большего числа техники, чем получают от Запада

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня лишаются больше числа техники, чем получают от западных партнеров, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об уничтожении оружия НАТО на Украине.

«Многое из того, что поставили страны, сегодня уничтожается. Прежде всего не самое современное оружие, как американский БТР М113. Но современные образцы тоже уничтожаются: Abrams, Bradley, шведские БМП. Также противник оставляет много чего нам в качестве трофея. Это было, например, в Авдеевке. Есть даже экземпляры на ходу», — рассказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, уничтожение западной техники — это следствие того, что у Российской армии уже накоплен большой боевой опыт.

«У нас появляется все более и более современное эффективное оружие. Это касательно всей линейки оружия, начиная от артиллерии, огнеметной системы, заканчивая танками. Разумеется, это действия наших сил: авиации, беспилотников и так далее. Такое комплексное поражение ведет к тому, что противник лишается все больше систем вооружения — как бывших советских, так и натовский», — добавил он.

Однако на вооружении киевского режима остается еще приличное количество техники

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса
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Ранее военный эксперт Драго Босник заявил, что Вооруженные силы России не перестают развенчивать миф о непобедимом оружии НАТО. Он указал, что сотни единиц лучшей западной бронетехники, артиллерии, систем противовоздушной обороны и прочего оружия были уничтожены во время «широко разрекламированного» контрнаступления ВСУ в прошлом году.

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