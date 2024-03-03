Военный рассказал об уничтожении оружия НАТО на Украине

Военный Дандыкин: ВСУ лишаются большего числа техники, чем получают от Запада

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня лишаются больше числа техники, чем получают от западных партнеров, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об уничтожении оружия НАТО на Украине.

«Многое из того, что поставили страны, сегодня уничтожается. Прежде всего не самое современное оружие, как американский БТР М113. Но современные образцы тоже уничтожаются: Abrams, Bradley, шведские БМП. Также противник оставляет много чего нам в качестве трофея. Это было, например, в Авдеевке. Есть даже экземпляры на ходу», — рассказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, уничтожение западной техники — это следствие того, что у Российской армии уже накоплен большой боевой опыт.

«У нас появляется все более и более современное эффективное оружие. Это касательно всей линейки оружия, начиная от артиллерии, огнеметной системы, заканчивая танками. Разумеется, это действия наших сил: авиации, беспилотников и так далее. Такое комплексное поражение ведет к тому, что противник лишается все больше систем вооружения — как бывших советских, так и натовский», — добавил он.

Однако на вооружении киевского режима остается еще приличное количество техники Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее военный эксперт Драго Босник заявил, что Вооруженные силы России не перестают развенчивать миф о непобедимом оружии НАТО. Он указал, что сотни единиц лучшей западной бронетехники, артиллерии, систем противовоздушной обороны и прочего оружия были уничтожены во время «широко разрекламированного» контрнаступления ВСУ в прошлом году.