Среда обитания
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18:01, 3 марта 2024Среда обитания

В доме в российском городе выросли сталактиты и сталагмиты

В Саратове в жилом доме выросли сталактиты и сталагмиты

В Саратове в подъездах жилого дома выросли сталактиты и сталагмиты. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Саратов. Жесть 18+».

Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу 1-й Кавказский тупик, 7. По словам жильцов, постройка превратилась в ледяную пещеру: подъезды, в том числе ступени и проводка, покрылись толстым слоем льда, ходить по лестнице стало невозможно. На записи, сделанной одной из жительниц дома, можно увидеть огромные куски льда, «растущие» вверх от пола и свисающие с потолка. Она посетовала, что особенно тяжело в этой ситуации приходится мужчине с частичной ампутацией ноги. «В таком доме живет инвалид. Как он должен спускаться? Непонятно. Просто слой льда. Дальше по всему подъезду такая же история», — пожаловалась девушка.

Кроме того, сообщили жильцы, в некоторых квартирах дома отсутствует отопление. Управляющая компания «Импульс», которая занимается его обслуживанием, при этом никак не помогает решить имеющиеся проблемы. Аварийным дом включен в программу расселения, однако людям предлагают жить в таких условиях еще год.

В феврале стало известно, что на жилом доме в Подмосковье выросла «царь-сосулька».

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      Полина Кислицына
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