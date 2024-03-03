В Госдуме оценили эффект санкций на экономику России

Депутат Васильев заявил, что санкции сделали экономику России первой в Европе

Санкции сделали экономику России первой в Европе. Об этом заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев во время сессии «Многонациональное единство как фактор силы современной России», которая прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи, сообщает РИА Новости.

Депутат напомнил, что в отношении Москвы после начала специальной военной операции ввели 17 тысяч санкций.

13-й пакет санкций Евросоюза против России ввели к годовщине начала полномасштабного конфликта. В новый пакет санкций вошли 194 физических и юридических лица. Теперь в санкционном списке более двух тысяч лиц.