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16:23, 3 марта 2024Россия

В Госдуме оценили эффект санкций на экономику России

Депутат Васильев заявил, что санкции сделали экономику России первой в Европе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Санкции сделали экономику России первой в Европе. Об этом заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев во время сессии «Многонациональное единство как фактор силы современной России», которая прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи, сообщает РИА Новости.

Депутат напомнил, что в отношении Москвы после начала специальной военной операции ввели 17 тысяч санкций.

13-й пакет санкций Евросоюза против России ввели к годовщине начала полномасштабного конфликта. В новый пакет санкций вошли 194 физических и юридических лица. Теперь в санкционном списке более двух тысяч лиц.

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