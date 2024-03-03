В Госдуме заявили о победе России в СВО в этом году

Лидер ЛДПР Слуцкий: Россия завершит СВО в этом году

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что Россия завершит специальную военную операцию (СВО) уже в нынешнем году. Слова политика передает РИА Новости.

«Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — сказал Слуцкий во время встречи с военными, освободившими Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР), в Луганске.

По словам парламентария, российским военным необходимо освободить временно оставленный Херсон, весь правый берег, «сверху от Донецка, сверху от Ясиноватой». Также он считает, что нужно освободить Краматорск, Славянск, Святогорск и Лиман.

Ранее Леонид Слуцкий во время визита в Луганскую народную республику объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский боится выборов. По его словам, это связано с тем, что Зеленский может лишиться занимаемой должности.