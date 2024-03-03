В Совфеде спрогнозировали исход выборов президента США

Пушков: в этом году Байдену будет тяжело фальсифицировать результаты выборов

Главе США Джо Байдену будет тяжело фальсифицировать результаты предстоящих президентских выборов, считает член Комитета Совфеда, сенатор Алексей Пушков. На эту тему он высказался в Telegram.

Пушков пояснил, что, согласно опросам, большинство избирателей отдают предпочтение бывшему президенту Дональду Трампу. Он также отметил, что политик обгоняет Байдена с большим отрывом — 48 процентов против 43 процентов. «По этой причине демократам будет намного труднее организовать выигрышное голосование для Байдена, и тем более фальсифицировать результаты выборов», — уверен сенатор.

Ранее бывший постпред США при ООН Никки Хейли исключила победу Трампа над Байденом. Она добавила, что не намерена отказываться от борьбы за пост главы США, поскольку, по ее словам, граждан не устраивает ни Трамп, ни Байден.