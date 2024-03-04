Дорожный конфликт между россиянами закончился перестрелкой в доме одного из них

В Ингушетии мужчины устроили перестрелку в доме после конфликта на дороге

В Ингушетии дорожный конфликт между мужчинами закончился перестрелкой в доме одного из них. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Ссора между жителями региона началась после того, как один из них ослепил другого дальним светом фар на дороге. Потерпевший догнал обидчика и избил, после чего оба покинули место происшествия. В этот момент избитый мужчина проследил за злоумышленником, а затем ворвался в его дом и устроил стрельбу из пистолета в оппонента. В этот момент отец раненого начал отстреливаться от нападавшего из ружья.

Уточняется, что обоих водителей госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в центре Краснодара был застрелен местный предприниматель.