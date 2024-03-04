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19:20, 4 марта 2024Интернет и СМИ

Галич обвинила Боню в плагиате

Блогерша Галич заявила, что Боня украла у нее идею для видеоролика

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская блогерша Ида Галич обвинила телеведущую и экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Викторию Боню в плагиате. Об этом она заявила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

У Галич возникли претензии к Боне из-за ролика от 4 марта, снятого вместе с блогершей Надин Серовски. В нем героини обсуждали мужчину, с которым одна из них познакомилась в сети.

Галич публиковала аналогичное видео в ноябре 2023 года. Блогерша обвинила Боню в краже идеи для ролика. «Боня и Серовски пересняли наш (...) ролик. Не указали авторство и выложили будто свой. Девочки, если не хватает фантазии, можем помочь. Воровать плохо», — написала блогерша. Впоследствии она удалила сторис с приведенным текстом.

Позднее Боня отреагировала на обвинения Галич. Она признала, что действительно взяла за основу своего ролика видео Галич. «Могу сказать, что мы вдохновились почти слово в слово. Да, наверное, было правильно указать авторство. Я, кстати, об этом просто не подумала», — заключила Боня. Она также выразила готовность извиниться перед блогершей.

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      Мария Большакова
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