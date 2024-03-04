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15:26, 4 марта 2024Мир

Глава МАГАТЭ назвал дату визита в Россию

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта отправится с визитом в Россию

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал визит в Россию. О дате визита сообщает РИА Новости.

По словам главы МАГАТЭ, он отправится в Россию во вторник 5 марта. «Но, конечно, вы знаете, что, согласно дипломатической практике, я должен оставить возможность сделать анонс российской принимающей стороне. Но, по идее, это да», — заверил он.

Гросси заявил, что в ходе визита продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), поскольку ситуацию там по-прежнему можно характеризовать как «нестабильную».

«Я намерен продолжить эти важные консультации в России на этой неделе», — подчеркнул он.

Кроме того, Гросси не стал подтверждать намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным до официального комментария российской стороны.

«Учитывая уровень встречи, я бы ожидал, что Россия официально сообщит об этом (...) Но намерение такое есть», — сказал глава МАГАТЭ.

Ранее постпредство России при международных организациях в Вене обвинило Украину в провокациях во время визита Гросси на ЗАЭС в начале февраля. В постпредстве уточнили, что украинская сторона отказалась гарантировать режим прекращения огня на весь первоначально запланированный срок пребывания Гросси и транспортировки делегации МАГАТЭ на станцию и обратно.

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      Виктория Кондратьева
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