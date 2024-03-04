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04:00, 4 марта 2024Мир

Глава МИД Венгрии захотел посетить ПМЭФ

Глава МИД Венгрии Сийярто захотел посетить Петербургский экономический форум
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Mike Segar / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости заявил, что планирует посетить Петербургский экономический форум.

«Я точно поеду в Сочи [на форум «Атомэкспо»] и меня пригласили на ПМЭФ, думаю, что я туда поеду», — подчеркнул министр на полях Дипломатического форума в Анталье.

Ранее статус страны-гостя ПМЭФ подтвердил посол Султаната Оман в Российской Федерации Хамуд Аль Тувайх в ходе встречи с советником президента Российской Федерации Антоном Кобяковым. За последние несколько лет странами-гостями ПМЭФ выступили Катар, Египет, ОАЭ.

Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня в Санкт-Петербурге. Организатор мероприятия — фонд Росконгресс.

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      Юлия Мискевич
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