Мечтающей сбежать с незнакомцем жене дали совет

Коуч по отношениям Колин Нолан дала совет женщине, мечтающей сбежать с незнакомцем от мужа. Письмо сбитой с толку жены и ответ на него опубликовало издание Mirror.

По словам автора письма, ей под сорок, и она влюбилась в мужчину с работы, которого едва знает. С мужем у них давно нет не только секса, но также поцелуев и объятий, а говорят они только о работе и своих двоих детях. О незнакомце, понравившемся ей, она знает мало. «Я даже не знаю, женат ли он, есть ли у него партнерша — об этом речь не заходила. Я много мечтаю о нем и представляю, каково было бы сбежать с ним», — призналась она, попросив совета в своей ситуации.

В ответ Нолан усомнилась, что женщина испытывает именно любовь, и предположила, что ей недостает страсти и близости. «Вы не знаете этого парня, просто флиртуете и поверхностно общаетесь. Прежде чем что-то произойдет, разберитесь с проблемами дома. Интересно, что вы фантазируете о побеге — очевидно, вы пытаетесь убежать от проблем, а не решать их», — предположила коуч.

Нолан также сделала предположение, что муж тоже страдает без близости. Она предложила представить себе жизнь после разрыва, все, что будет потеряно, и все негативные чувства, которые придется испытать. «А теперь подумайте о вашей первой встрече. Вы чувствуете к этому новому парню то, что когда-то чувствовали к мужу. Так что перестаньте флиртовать, путать одно с другим и поговорите наконец с мужем», — заключила она.

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