Министр юстиции Украины рассказал о переполненных СИЗО

Глава Минюста Украины Малюська рассказал о переполненных СИЗО в Киеве

Камеры СИЗО в Киеве переполнены из-за ухудшения криминальной ситуации. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданию «РБК-Украина».

Малюська ответил на вопрос о его инициативе по внедрению платных камер СИЗО в Киеве. По его словам, платные камеры пользуются большим спросом. Чиновник подчеркнул, что в настоящий момент следственный изолятор в украинской столице переполнен.

«Реально, у меня некуда людей девать, нам нужно второе СИЗО в Киеве. Это действительно актуальный вопрос», — рассказал глава Минюста Украины. Он отметил, что в столице Украины сложилась тяжелая криминальная ситуация, и, по данным правоохранительных органов, она будет только ухудшаться.

Ранее Малюська рассказал о создании тюремных камер с повышенным уровнем комфорта для скрывающихся за границей экс-чиновников. По его словам, это необходимо для экстрадиции беглецов из европейских стран.