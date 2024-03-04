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16:14, 4 марта 2024Бывший СССР

Министр юстиции Украины рассказал о переполненных СИЗО

Глава Минюста Украины Малюська рассказал о переполненных СИЗО в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Камеры СИЗО в Киеве переполнены из-за ухудшения криминальной ситуации. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданию «РБК-Украина».

Малюська ответил на вопрос о его инициативе по внедрению платных камер СИЗО в Киеве. По его словам, платные камеры пользуются большим спросом. Чиновник подчеркнул, что в настоящий момент следственный изолятор в украинской столице переполнен.

«Реально, у меня некуда людей девать, нам нужно второе СИЗО в Киеве. Это действительно актуальный вопрос», — рассказал глава Минюста Украины. Он отметил, что в столице Украины сложилась тяжелая криминальная ситуация, и, по данным правоохранительных органов, она будет только ухудшаться.

Ранее Малюська рассказал о создании тюремных камер с повышенным уровнем комфорта для скрывающихся за границей экс-чиновников. По его словам, это необходимо для экстрадиции беглецов из европейских стран.

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      Юрий Леонов
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