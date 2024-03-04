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12:16, 4 марта 2024Бывший СССР

На Украине для коррупционеров создали камеры с повышенным уровнем комфорта

Минюст Украины: для коррупционеров созданы камеры с повышенным уровнем комфорта

Фото: Larry Farr / Unsplash

На Украине создали тюремные камеры с повышенным уровнем комфорта для скрывающихся за границей экс-чиновников, которых обвиняют в коррупционных преступлениях. Это необходимо для экстрадиции беглецов из европейских стран, рассказал министр юстиций Украины Денис Малюська в интервью для «РБК-Украина».

«Тем, кто будет экстрадирован, будут обеспечены специальные условия содержания, чтобы обеспечить возможность использования укрытия и соблюдения европейских стандартов содержания. Мы уже сделали для этого несколько камер в разных следственных изоляторах», — заявил глава Минюста.

Он выразил надежду, что эти меры позволят убедить европейские суды выдать Киеву беглых коррупционеров.

В ходе интервью Малюська также предложил отправить коррупционеров на фронт. По его словам, преступники не должны быть в привилегированном положении по отношению к обычным гражданам.

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      Глеб Палехов
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