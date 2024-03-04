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20:51, 4 марта 2024Бывший СССР

Несколько районов Донецка попали под обстрел ВСУ

В СЦКК ДНР сообщили, что ВСУ выпустили четыре снаряда по районам Донецка

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Несколько районов Донецка попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно опубликованному заявлению, ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району города в 13:00. Через 45 минут украинские войска атаковали двумя снарядами Петровский район Донецка, уточнили в СЦКК. Кроме того, ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки.

4 марта армия Украины обстреляла село Лиман Второй в Харьковской области. Глава администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что ВСУ выпустили по населенному пункту семь снарядов. В результате был разрушен частный дом. По его мнению, возможной целью обстрела ВСУ является запугивание населения.

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      Кристина Есикова
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