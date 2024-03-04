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14:50, 4 марта 2024Силовые структуры

Продавшему данные о Дугиной бывшему полицейскому ужесточили приговор

Экс-полицейскому Рыбину ужесточили приговор по делу о ликвидации Дугиной
Иван Рыбин

Иван Рыбин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Суд ужесточил приговор бывшему полицейскому Ивану Рыбину и ранее судимому гражданину Даниилу Чоудхури по делу о сливе информации украинским спецслужбам о журналистке Дарье Дугиной. Издание «Царьград» со ссылкой на адвоката сообщает, что им увеличили сроки заключения.

Рыбин проведет в колонии вместо четырех лет — пять, а Чоудхури — не один год, а два. Известно, что апелляция по данному делу прошла в понедельник, 4 марта.

Следствие установило, что ранее судимый Чоудхури создал группу в мессенджере Telegram для сбора информации о Дугиной, а Рыбин, работавший тогда инспектором ГИБДД, решил заработать. Из базы данных он скачал личные данные Дугиной и продал их Чоудхури за 3350 рублей. Последний передал эти данные неким неустановленным лицам, которыми оказались представители спецслужб Украины.

29 февраля Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов гражданку Украины Наталью Вовк, обвиняемую в расправе над российской журналисткой Дарьей Дугиной, и ее сообщника Богдана Цыганенко.

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      Анастасия Алимпиева
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