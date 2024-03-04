Российский дизайнер нарвалась на мошенников и лишилась миллиона рублей

Российский дизайнер Павлин нарвалась на мошенников и лишилась миллиона рублей

Российский дизайнер, модель и актриса Евгения Павлин нарвалась на мошенников и лишилась миллиона рублей. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Основательница популярного бренда одежды Planta Rosa, один из магазинов которого находится на Малой Ордынке в Москве, обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Девушка рассказала, что прошлым летом ей выставили три счета на общую сумму более миллиона рублей. Она их оплатила, а услуги не были ей оказаны.

В феврале сообщалось, что британская предпринимательница и дизайнер Тамара Меллон лишилась сотен пар обуви собственного бренда Jimmy Choo на десятки миллионов рублей. Стало известно, что у бизнесвумен украли архивную коллекцию именитых туфель на каблуках со склада в Лос-Анджелесе. Общая стоимость ущерба известного модельера составила миллион долларов (90 миллионов рублей). Среди украденных вещей были туфли со съемок сериала «Секс в большом городе», а также пары, в которых звезды появлялись на различных премиях.