«МК»: под Харьковом ВСУ отправили на штурм позиций военных РФ роту штрафников

Под Харьковом Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили на штурм позиций российских военных роту штрафников. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК») со ссылкой на украинские СМИ.

Как стало известно изданию, в районе населенного пункта Синьковка ВС РФ уничтожили целую роту 41-й отдельной бригады ВСУ. Уточняется, что роту «мертвецов» сформировали из украинцев, недовольных мобилизацией в стране. Их пешком направили в сторону российских позиций посреди дня.

Как пишет «МК», видео с камеры одного из уничтоженных боевиков попало в сеть. При этом ВСУ приказал распространить информацию о произошедшем, чтобы призывать украинцев организовать денежный сбор на нужды бригады.