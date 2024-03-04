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22:31, 4 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об отправке ВСУ «роты мертвецов» на штурм российских позиций

«МК»: под Харьковом ВСУ отправили на штурм позиций военных РФ роту штрафников

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Под Харьковом Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили на штурм позиций российских военных роту штрафников. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК») со ссылкой на украинские СМИ.

Как стало известно изданию, в районе населенного пункта Синьковка ВС РФ уничтожили целую роту 41-й отдельной бригады ВСУ. Уточняется, что роту «мертвецов» сформировали из украинцев, недовольных мобилизацией в стране. Их пешком направили в сторону российских позиций посреди дня.

Как пишет «МК», видео с камеры одного из уничтоженных боевиков попало в сеть. При этом ВСУ приказал распространить информацию о произошедшем, чтобы призывать украинцев организовать денежный сбор на нужды бригады.

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      Марина Совина
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