Штурмовавшего Авдеевку солдата обокрали в военном госпитале Москвы 23 февраля

Бойца, участвовавшего в штурме Авдеевки, обокрали в военном госпитале 23 февраля

Российского 26-летнего военнослужащего с позывным Спарта, который участвовал в штурме Авдеевки, обокрали в Главном военном клиническом госпитале Москвы. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Инцидент произошел в День защитника Отечества 23 февраля. В этот день потерявший ногу боец находился в палате в отделении неврологии. Там мужчина обнаружил пропажу портмоне, в котором находились медали, документы, банковские карты, 80 тысяч рублей, а также удостоверение Героя России.

Полицейские начали проверку по заявлению военнослужащего.

Ранее стало известно, что в Красноярске женщина сняла со счета бывшего мужа, который участвовал в специальной военной операции (СВО) и получил ранение, три миллиона рублей и пропала.