Штурмовавшего Авдеевку солдата обокрали в военном госпитале Москвы 23 февраля
Бойца, участвовавшего в штурме Авдеевки, обокрали в военном госпитале 23 февраля
Российского 26-летнего военнослужащего с позывным Спарта, который участвовал в штурме Авдеевки, обокрали в Главном военном клиническом госпитале Москвы. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
Инцидент произошел в День защитника Отечества 23 февраля. В этот день потерявший ногу боец находился в палате в отделении неврологии. Там мужчина обнаружил пропажу портмоне, в котором находились медали, документы, банковские карты, 80 тысяч рублей, а также удостоверение Героя России.
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