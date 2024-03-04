Скромный подарок на день рождения сделал именинницу долларовой миллионершей

CBS News: в США женщина выиграла миллион долларов в лотерею в день рождения

Жительница США купила лотерейный билет в день рождения и выиграла крупную сумму. О том, как скромный подарок самой себе сделал именинницу долларовой миллионершей, сообщает CBS News.

Женщина из города Палос-Хайтс, штат Иллинойс, решила купить лотерейный билет, когда заехала на заправку в день рождения. По словам именинницы, она выбрала именно его, потому что он был ее любимого фиолетового цвета.

Затем американка вернулась в машину и стерла защитный слой с билета. Внезапно она обнаружила, что сорвала большой куш — миллион долларов (91,6 миллиона рублей). Сначала женщина не поверила глазам, поэтому вернулась на заправку, чтобы убедиться в выигрыше. Когда она поняла, что действительно стала победительницей, то расплакалась. «У меня были ватные ноги. Я не думала, что смогу доехать до дома», — поделилась она.

По словам женщины, деньги изменят жизнь ее семьи в лучшую сторону. Она отметила, что долгие годы усердно работала вместе с мужем, чтобы обеспечить семью. «Мы хотим, чтобы наши дети могли получить все возможности, которые предлагает мир», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в США пожилой мужчина купил лотерейный билет, выигравший 8,4 миллиона долларов, и забыл о нем. Американец был шокирован, когда обнаружил, что выиграл столько денег.

