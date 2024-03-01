Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:08, 1 марта 2024Из жизни

Мужчина забыл о выигрышном лотерейном билете на 773 миллиона рублей

UPI: в США пожилой мужчина из штата Орегон забыл о лотерейном билете на $8,4 млн

Фото: Oregon Lottery

В США пожилой мужчина купил лотерейный билет, выигравший 8,4 миллиона долларов (773,2 миллиона рублей), и забыл о нем. Об этом сообщает UPI.

68-летний Дэвид Шульце из штата Орегон купил билет на розыгрыш лотереи Oregon's Game Megabucks 24 января. Он признался, что играет нечасто, но на этот раз увидел быстро растущий джекпот и решил поучаствовать.

Однако через некоторое время американец совершенно забыл о покупке и вспомнил о ней только через месяц. Шульце был шокирован, когда обнаружил, что выиграл столь крупную сумму.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Американец пока не знает, что будет делать с выигрышем. Он не планировал делать больших покупок и, скорее всего, пустит большую часть суммы на различные инвестиции.

Ранее сообщалось, что в Таиланде работники банка выиграли по одному миллиону батов в лотерею благодаря мифическому змею. Существо якобы явилось к одному из них во сне и подсказало нужные числа.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      Губернатор сообщил об атаке ВСУ на инфраструктурный объект в российском регионе

      Пленный украинский солдат назвал мобилизацию в ВСУ дорогой в один конец

      В США удивились наглости Киева по требованию помощи от Белого дома

      Московский бизнесмен устроил стрельбу у Исаакиевского собора

      В Верховном суде назначили дату рассмотрения жалобы Надеждина к ЦИК

      Россиян предупредили о новых рисках при покупке строящегося жилья

      Австралия ввела дополнительные санкции против России из-за Навального

      Задержание ФСБ передававшего информацию СБУ иностранца попало на видео

      Стало известно местонахождение задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше