Мужчина забыл о выигрышном лотерейном билете на 773 миллиона рублей

UPI: в США пожилой мужчина из штата Орегон забыл о лотерейном билете на $8,4 млн

В США пожилой мужчина купил лотерейный билет, выигравший 8,4 миллиона долларов (773,2 миллиона рублей), и забыл о нем. Об этом сообщает UPI.

68-летний Дэвид Шульце из штата Орегон купил билет на розыгрыш лотереи Oregon's Game Megabucks 24 января. Он признался, что играет нечасто, но на этот раз увидел быстро растущий джекпот и решил поучаствовать.

Однако через некоторое время американец совершенно забыл о покупке и вспомнил о ней только через месяц. Шульце был шокирован, когда обнаружил, что выиграл столь крупную сумму.

Американец пока не знает, что будет делать с выигрышем. Он не планировал делать больших покупок и, скорее всего, пустит большую часть суммы на различные инвестиции.

Ранее сообщалось, что в Таиланде работники банка выиграли по одному миллиону батов в лотерею благодаря мифическому змею. Существо якобы явилось к одному из них во сне и подсказало нужные числа.

