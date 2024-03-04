Сообщение о взломе серверов Минобороны России не получило подтверждения

Сообщение ГУР Украины о взломе серверов Минобороны РФ не получило подтверждения

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в понедельник, 4 марта, сообщило о том, что киберспециалисты ведомства осуществили масштабную DDoS-атаку, взломали сервера Минобороны России и якобы получили доступ к секретной документации. Данная информация не получила фактического подтверждения.

В ГУР заявили, что речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах. Полученная информация, заявила пресс-служба, позволила выявить полную структуру министерства и его звеньев, в частности, идентифицировать генералитет, других основных руководителей структурных подразделений, а также их заместителей и помощников. Отмечается, что все указанные лица использовали программу для электронного документооборота «Бюрократъ».

В действительности представленная ГУР информация едва ли является секретной. Так, руководство оператора «Бюрократа», скрин которого представило ведомство, размещено в открытом доступе на официальном сайте программы. Более того, ГУР показало устаревшее руководство программного обеспечения от 2019 года — актуальный документ датирован 2021 годом. Также два изображения с кодами, в которых указан перечень функций СЭД и наименования документов, в целом не раскрывают каких-либо ценных сведений.

В свою очередь приложенный ГУР скриншот с «адресной базой» содержит почтовые адреса военных частей и других структурных единиц — речь идет именно об адресах с номерами частей (зачастую также имеющихся в открытом доступе), а не тех адресах, которые указывают на конкретное географическое расположение. Эти адреса, как правило, используются для доставки почтовых отправлений военнослужащим, отмечали в Минобороны России. Кроме того, приведенный файл содержит повторяющееся значение «101111100» — что может говорить о некоем шаблоне, сохраненном до завершения заполнения таблиц с адресами.

Наконец, согласно приказу министра обороны России 2017 года об утверждении инструкции по делопроизводству в вооруженных силах страны, лицам, работающим со служебными документами, запрещается размещать любую служебную информацию в интернете, а также подключать к нему носители информации ограниченного доступа. А сервера Минобороны, на которых функционирует система электронного документооборота, в соответствии с требованиями информационной безопасности, физически не подключены к интернету и не могут быть взломаны хакерами.

В феврале 2022 года Минобороны России уже опровергало данные о взломе сайта. В ведомстве тогда напомнили, что списки персональных данных военнослужащих и других сотрудников не хранятся на серверах сайта ведомства, так как это запрещено российским законодательством. «Распространяемая в соцсетях диванными борцами за перемогу Украины информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymоus сайта Минобороны России и "похищении" персональных данных сотрудников военного ведомства — примитивный до смеха фейк», — отмечали там.

Утверждения о взломе серверов МО России получили распространение исключительно в украинских источниках.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».