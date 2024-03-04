Стал известен простейший пароль пресс-службы министра обороны Германии

Bild: пресс-служба министра обороны Германии в качестве пароля использует 1234

Пресс-служба министра обороны Германии Бориса Писториуса в качестве пароля использует простейшую комбинацию цифр «1234». Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, пресс-служба опубликовала комментарий главы оборонного ведомства по поводу утечки разговора немецких военных, обсуждающих план по атаке на Крымский мост. Примечательно, что в для доступа к файлу сотрудники предложили использовать пароль «1234», который к тому же был написан прямо под ссылкой.

«Еще неделю назад это была бы заезженная шутка. После [утечки] это крайне неловко», — говорится в материале.

Ранее Писториус назвал утечку беседы высокопоставленных военнослужащих бундесвера частью информационной войны России. Он также подчеркнул, что о других подобных утечках информации в немецкой армии ему неизвестно.