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18:50, 4 марта 2024Бывший СССР

В Грузии начались военные учения при поддержке США

В Грузии начались военные учения «Троянский след 24» при поддержке США
СюжетУчения НАТО:

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В Грузии начались многонациональные военные учения «Троянский след 24» при поддержке командования сил специальных операций США в Европе. Об этом пишет ТАСС.

«Грузия принимает многонациональные учения "Троянский след 24". В учениях принимают участие подразделения командования сил специальных операций сил обороны», — заявили в грузинском Минобороны.

Уточняется, что церемония открытия прошла в Совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО. Согласно заявлению ведомства, в тренировках участвуют британские, испанские, польские и румынские военные. Целью учений стало повышение совместимости между военнослужащими государств-участников, а также обмен опытом и рост уровня боеготовности.

Ранее сообщалось, что грузинские власти в 2024 году планируют провести в стране совместно с США учения для спецназа Trojan Footprint и многонациональные маневры Noble Partner. Помимо этого, Грузия продолжит формирование киберкомандования в силах обороны.

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      Кристина Есикова
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