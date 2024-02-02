Грузия проведет на своей территории военные учения с США в 2024 году

Власти Грузии планируют дважды провести на своей территории учения с США

Грузинские власти в 2024 году планируют провести на своей территории совместно с Соединенными Штатами учения для спецназа Trojan Footprint и многонациональные маневры Noble Partner. Об этом сказано в правительственной программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе, пишет ТАСС.

«Вместе с тем грузинские военные примут участие в учениях, запланированных США за рубежом», — также говорится в документе.

Помимо этого, Грузия продолжит формирование киберкомандования в силах обороны, а также в рамках сотрудничества с НАТО начнет реализацию проекта по созданию киберлаборатории,

Ранее Ираклий Кобахидзе заявил, что вместе с европейской интеграцией Грузии главной задачей властей республики остается восстановление ее территориальной целостности мирным путем и укрепление суверенитета.

В направленной им в парламент правительственной программе отмечается намерение грузинских властей продолжать проведение политики по урегулированию конфликта с Россией мирным путем.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке 29 января. Кандидатуру Кобахидзе на должности премьера теперь должен утвердить парламент республики.