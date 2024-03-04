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05:33, 4 марта 2024Мир

В Колумбии допустили победу Хейли на праймериз

NBC: Хейли лидирует на праймериз республиканцев в округе Колумбия

Фото: Joel Page / Reuters

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли лидирует на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия, прогнозирует телеканал NBC.

По прогнозам NBC, Хейли стала безусловным лидером в столичном округе и получила поддержку почти 63 процентов выборщиков. Следом за ней с отставанием на 33 процента следует экс-президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп обещал отомстить своим оппонентам на выборах. «Ваша победа станет возмездием, ваша свобода — нашей наградой, беспрецедентный успех США — моей абсолютной местью. Вот, что я хочу: успех будет нашей местью», — пригрозил он.

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      Юлия Мискевич
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