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10:04, 4 марта 2024Россия

В России высказались о победе Хейли над Трампом на праймериз в Колумбии

Сенатор Пушков: поражение Трампа в Колумбии связано с «глубинным государством»

Фото: Joel Page / Reuters

Поражение кандидата в президенты США Дональда Трампа на праймериз в Колумбии связано с ненавистью к нему так называемого «глубинного государства». Об этом в своем Telegram-канале завил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что в Колумбии расположены в основном административные учреждения, и работающие в них чиновники готовы проголосовать за любого кандидата кроме Трампа.

«В то же время основная, "корневая" Америка ненавидит Вашингтон, считает его средоточием зла и коррупции, и голосует за Трампа», — порассуждал сенатор.

Пушков добавил, что в Колумбии проживают всего 700 тысяч человек, что смазывает эффект от победы Хейли на праймериз, особенно с учетом того, что в родном штате Хейли проиграла Трампу. «Колумбия — это даже не штат», — отметил Пушков.

Ранее сообщалось, что бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли лидирует на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия.

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