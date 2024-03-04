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11:45, 4 марта 2024Силовые структуры

Вернувшемуся с СВО расчленителю из Забайкалья вынесли приговор за расправу

Вернувшегося с СВО расчленителя из Забайкалья осудили на 14 лет за убийство

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Забайкальском крае суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 42-летнего местного жителя за расправу над 22-летней девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о Цырен-Доржи Цыренжапове, который ранее расчленил 18-летнюю девушку и получил 14 лет лишения свободы, но освободился раньше из-за участия в специальной военной операции (СВО), уточняет chita.ru.

Новая жертва россиянина была приехавшей к нему по вызову проституткой. Осужденный поссорился с ней и начал душить. Она не выжила. Цыренжапов должен будет выплатить один миллион компенсации морального вреда родственнице пострадавшей и 250 тысяч рублей материального ущерба.

Первую расправу рецидивист совершил в 2019 году. Он задушил девушку, на следующий день расчленил и вынес части ее тела на улицу, утопив в реке. Позже дети нашли голову пострадавшей во дворе дома. После этого Цыренжапова задержали, а в 2020 году вынесли приговор.

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      Екатерина Кашурникова
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