Военкор Сладков рассказал о двух случаях массового пленения женщин-военных ВСУ

Военный корреспондент Александр Сладков опроверг информацию о том, что Россия якобы не отдает женщин-военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), плененных в зоне спецоперации (СВО). Он рассказал о двух случаях массового пленения украинских бойцов, среди которых были женщины, в своем Telegram-канале.

«Весна 2022 года, первое массовое пленение офицеров и матросов Морской пехоты ВСУ. Смотрю, некоторые бойцы, хоть и в касках, бронежилетах, двигаются как-то по-женски. Пригляделся и по накладным ресницам, и вообще внешности понял — дамы», — поделился Сладков.

Военкор добавил, что военнослужащие российского «Каскада» деликатно обращались с пленницами. Сам он по собственной инициативе привозил им в Еленовку средства личной гигиены.

«Еще я видел пленных женщин в мае 2022-го, сдающихся на Азовстали», — сообщил Сладков. Он также прикрепил ссылку на списки женщин, которые были отправлены на Украину в ходе обмена военнопленными.

Военкор предположил, что подобные вбросы, как «русские не отдают и пытают женщин-военнослужащих ВСУ», могли быть выгодны британской стороне, которая всячески пытается препятствовать малейшему продвижению Киева и Москвы в сторону мирных переговоров.

Ранее попавшая в плен женщина-боец ВСУ рассказала о спасении российскими бойцами. По ее словам, она пошла воевать после того, как ее муж пропал без вести на фронте и она осталась одна с тремя детьми, а власти отказались выплачивать компенсацию по потере кормильца.