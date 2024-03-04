Врач предупредил о губительном для поджелудочной железы продукте на завтрак

Гастроэнтеролог Вялов посоветовал не завтракать бутербродами с маслом и сыром

Употреблять на завтрак бутерброды с маслом и сыром — не лучшее решение, поскольку такое питание губительно для поджелудочной железы, предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Об этом пишет «Российская газета».

По словам Вялова, многие россияне ошибочно не относят сыр к жирным продуктам и завтракают им. Однако он может содержать до 50 процентов жиров животного происхождения, и поджелудочной железе трудно справляться с переработкой такого количества.

При употреблении большого количества жирной пищи поджелудочная железа начинает работать на износ, стремясь выработать достаточное количество липазы для ее переработки, продолжил гастроэнтеролог. В итоге подобные пищевые пристрастия могут привести к развитию хронического панкреатита.

В то же время врач посоветовал не исключать сыр из рациона полностью. «Вовсе не означает, что сыр нельзя есть. Можно и нужно. Он содержит большое количество полезных микроэлементов», — заявил Вялов, добавив, что в составе этого продукта присутствуют необходимые организму кальций, белок и жирорастворимые витамины.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов назвал допустимую дозу алкоголя. По его словам, ежедневно допустимо выпивать не более 40 миллилитров чистого этанола (100 миллилитров водки).