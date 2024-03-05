5 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Сегодня в России отмечают профессиональный праздник преподавателей мореходных училищ. А во всем мире в этот день принято отказываться от различных гаджетов, чтобы отдохнуть от непрерывного информационного шума. «Лента.ру» рассказывает, какие события празднуют сегодня в разных странах мира.

Праздники в России

День мореходных училищ

Профессиональный праздник педагогов и курсантов мореходных училищ России традиционно празднуют 5 марта. Этот день учредили в 1946 году в честь создания образовательных учреждений, которые готовили кадры для морского флота СССР.

Вот уже почти 80 лет в этот день устраивают выставки в музеях и торжественные мероприятия.

Праздники в мире

Международный день выключенных гаджетов

Обилие гаджетов в современном мире не только облегчает жизнь, но может и навредить человеку из-за постоянного потока разной информации, в том числе негативной. Не зря появилось понятие цифрового детокса — в эти дни человек сознательно отказывается от разных мобильных устройств, не выходит в интернет и не включает телевизор.

В День выключенных гаджетов принято по возможности полностью отдыхать от них, либо свести к минимуму использование цифровых устройств.

Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения

Сегодня принято отказываться не только от гаджетов, но и от оружия. 5 марта ООН предложила рассказывать подрастающему поколению о том, что отказ от оружия — это долгосрочный вклад в мирное будущее, а прекращение вооруженных конфликтов — гарантия счастливой жизни для миллионов людей.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 марта

День рождения степлера

День раздвоения личности в США

Всемирный день энергоэффективности

Всенародный праздник без названия

Какой церковный праздник сегодня

День памяти святого апостола Тимофея Ефесского

Святой Тимофей, живший в середине I века, был учеником и спутником апостола Павла. В посланиях он называл святого Тимофея своим возлюбленным сыном, отмечая его преданность Христу.

Святой Тимофей встретил окончание своей жизни как мученик — его забили камнями и протащили по площади идолопоклонники, которых он пытался вразумить и направить в истинную веру.

День памяти святого Евстафия, архиепископа Антиохийского

Святой Евстафий, живший во II веке, до уверования во Христа был военачальником. По легенде, на охоте он загнал на гору оленя, однако увидел между его рогов распятого на кресте Иисуса. Считается, что Евстафий поговорил с ним, после чего обратился в христианство, отказался от богатств и ушел странствовать вместе с женой и двумя сыновьями. Во время своих путешествий он встречал разных людей и разговаривал с ними о вере.

Римский император Адриан приказал схватить Евстафия и его семью и пытался заставить их поклоняться языческим идолам. Они отказались, заявив, что нет в мире иного Бога, кроме Христа. Тогда император натравил на семейство диких зверей, однако животные ушли, не тронув людей.

Приметы на 5 марта

Если снег в этот день выпал и не растаял — ждать плохого урожая

Если вороны чистят перышки в снегу — скоро будет оттепель

Если снег с дождем — готовьтесь к половодью

Кто родился 5 марта

Роза Люксембург

Роза Люксембург родилась 5 марта 1871 года в городе Замостье в Польше. С юных лет она боролась против национализма в Польше, стояла у истоков создания социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы, а позже и коммунистической партии Германии. Люксембург активно пропагандировала антивоенные взгляды, за что попала в тюрьму.

Российская актриса Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года. Она успела поработать и библиотекарем, и картографом, но в 80-х решила последовать за мечтой и поступила в ГИТИС.

На курс ее взяли единогласным решением приемной комиссии, что большая редкость в этой сфере. Российскому зрителю Яковлева запомнилась по многим ярким работам, среди которых фильмы «Интердевочка», «Экипаж», «Чебурашка» и сериал «Каменская».

Кто еще родился 5 марта