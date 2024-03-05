Европейцы посчитали доходы от замороженных активов России

ЕК: планируем получить 15 миллиардов евро доходов от замороженных активов России

Еврокомиссия (ЕК) планирует получить 15 миллиардов евро доходов от замороженных активов России до 2027 года. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, его слова приводит ТАСС.

В Европе заблокировано более 200 миллиардов евро российских средств, большая часть — в Бельгии. «Правительство Бельгии уже обложило налогами эти доходы, и оно может распоряжаться поступления от этих налогов, в частности, направить их на поддержку Украины», — сказал Рейндерс.

По его словам, следует создать специальные счета, где можно было бы аккумулировать доходы от российских средств.