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06:33, 6 марта 2024Экономика

Европейцы посчитали доходы от замороженных активов России

ЕК: планируем получить 15 миллиардов евро доходов от замороженных активов России
Дидье Рейндерс

Дидье Рейндерс. Фото: Philip Reynaers/IMAGO/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) планирует получить 15 миллиардов евро доходов от замороженных активов России до 2027 года. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, его слова приводит ТАСС.

В Европе заблокировано более 200 миллиардов евро российских средств, большая часть — в Бельгии. «Правительство Бельгии уже обложило налогами эти доходы, и оно может распоряжаться поступления от этих налогов, в частности, направить их на поддержку Украины», — сказал Рейндерс.

По его словам, следует создать специальные счета, где можно было бы аккумулировать доходы от российских средств.

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