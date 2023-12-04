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17:29, 4 декабря 2023Экономика

В Европе нашли новый способ изъять часть российских активов

Еврокомиссар Рейндерс: изъятие активов РФ можно будет обосновать при помощи суда

Фото: Yves Herman / Reuters

Конфискацию части замороженных частных активов россиян в Европе можно будет обосновать на основании судебных решений по уголовным преступлениям, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Его слова приводит «Прайм».

Чиновник уточнил, что к настоящему времени на территории стран Евросоюза (ЕС) удалось заморозить частные активы россиян на общую сумму 28 миллиардов евро. Часть этих средств можно будет изъять при помощи нового механизма, который разрабатывают представители Еврокомиссии (ЕК), Европарламента и Совета Евросоюза.

Однако для его полноценной работы властям ЕС необходимо будет признать обход санкций уголовным преступлением, добавил Рейндерс. По этой причине говорить о завершении разработки нового механизма пока преждевременно, заключил он.

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Теоретически, если новый механизм будет разработан, к его реализации может присоединиться и Швейцария, которая не является членом ЕС, но по аналогии со странами блока заблокировала как частные активы россиян, так и средства Центробанка РФ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на статистические данные аналитиков Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) сообщило, что с февраля 2022 года на территории республики заморозили российских частных активов на общую сумму 8,8 миллиарда долларов. С декабря прошлого года размер заблокированных активов в денежном выражении увеличился на 0,4 миллиарда.

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      Анатолий Акулов
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