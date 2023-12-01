В Европе раскрыли размер заблокированных активов россиян

SECO: в Швейцарии заблокировали активы россиян на сумму $8,8 миллиарда

С февраля 2022 года в Швейцарии под блокировкой оказались частные финансовые активы россиян на общую сумму 8,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные аналитиков Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO).

Блокировку ввели в рамках соблюдения санкционного режима в отношении России. При этом речь идет о предварительной оценке замороженных активов, уточнили в ведомстве. В то же время с декабря 2022 года размер заблокированных активов в денежном выражении увеличился на 0,4 миллиарда долларов. В конце прошлого года суммарный объем замороженных в Швейцарии российских средств оценивался в 8,4 миллиарда.

В SECO также отметили, что указать точные данные по замороженным активам представляется трудной задачей. Это обусловлено добавлением в санкционные списки и исключением из них физических лиц, а также рассмотрением новых судебных дел по замораживанию или разблокированию активов.

Швейцария не является членом Евросоюза (ЕС), однако ввела против России санкции в знак солидарности с другими странами. При этом под блокировку попали как частные активы, так и средства российского Центробанка (ЦБ). В ответ на эти меры власти РФ включили республику в список недружественных государств.

В конце сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на коллегию адвокатов Delcredere сообщила о первой в Евросоюзе (ЕС) разблокировке активов россиян по коллективной заявке. Лицензия по размораживанию средств была получена от казначейства Бельгии. Сумма разблокированных активов составила более 33 миллионов долларов. Среди них оказались иностранные облигации и акции, депозитарные расписки, структурные ноты и денежные средства.