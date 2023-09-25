В Европе впервые разблокировали активы россиян по коллективной заявке

«Ъ»: в Бельгии разблокировали более $33 млн активов по коллективной заявке

Заблокированные в Евросоюзе (ЕС) активы впервые были освобождены по коллективной заявке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на коллегию адвокатов Delcredere.

Лицензия по разблокировке была получена на прошлой неделе от казначейства Бельгии. В коллегии указали, что это первый публичный пример разблокировки активов за рубежом по коллективной заявке. Она была подана от «крупной российской УК (управляющей компании)» от лица более 250 клиентов. Название компании не раскрывается. Сумма разблокированных активов составила более 33 миллиона долларов. Среди них — иностранные облигации и акции, депозитарные расписки, структурные ноты и денежные средства.

Отмечается, что процедура получения коллективной лицензии аналогична индивидуальной, но сложнее в реализации из-за большого числа участников. Соруководитель санкционной практики Delcredere Андрей Тимчук указал, что одним из требований получения лицензии является то, что активы должны остаться внутри ЕС. Этим, в том числе, объясняется сложность подачи заявки от лица множества участников — одному человеку открыть счет в европейской стране легче, чем сделать это для всех участников заявки.

Ранее в Бельгии уже проходили процедуры разблокировки активов, однако речь шла об индивидуальных заявках. На прошлой неделе регулятор разрешил перевести заблокированные активы, хранящиеся на счете в Euroclear, на счет в иностранном банке.

По словам руководителя адвокатского бюро НСП Александра Некторова, в основном активы разрешают разблокировать заявителям, имеющим вид на жительство или паспорт государства — члена ЕС. При этом он указал, что некоторые лицензии получены инвесторами без иностранного ВНЖ. Так, в мае бельгийский регулятор одобрил разморозку средств российского инвестора, не имеющего права на постоянное проживание в Европе, на миллионы долларов.

Коллективные запросы на разблокировку активов подавались участниками российского рынка в минфины Люксембурга и Бельгии в конце 2022 года и начале 2023 года. Решения по большей части запросов не приняты, а некоторые заявщики получили отказы (УК «Альфа-Капитал» и «Цифра брокер»), отметил «Коммерсантъ».

Бельгия является рекордсменом по объему блокировки российских активов. В депозитарии Euroclear заморожено активов на 250 миллиардов евро. Ранее они позволили стране получить непредвиденный доход в размере 625 миллионов евро.