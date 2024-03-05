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04:12, 6 марта 2024Мир

Глава МИД Франции усомнился в длительной поддержке Украины

Глава МИД Франции Сежурне: европейцы сомневаются в длительной поддержке Украины
Стефан Сужерне

Стефан Сужерне. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что страны Европы сомневаются, что смогут поддерживать Украину в длительной перспективе. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что это также влияет неопределенность из-за выборов президента США в ноябре этого года. «Нестабильность относительно выборов в Соединенных Штатах ставит перед нами вопрос, будет ли Вашингтон с нами после них», — отметил министр.

По словам Сежурне, в Европе активно против помощи Киеву выступают только левые и националисты, которые «не желают умирать за Украину». «Это ошибочная позиция», — полагает министр.

Также Сежурне пообещал, что Франция не станет переходить границу соучастия в конфликте на Украине.

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      Марина Совина
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