Шансы Никки Хейли стать президентом США оценили

Американист Дудаков усомнился в победе Никки Хейли на выборах в США

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли практически не имеет никаких шансов на победу в президентских выборах, высказался политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, почему сомневается в ее кандидатуре, а также спрогнозировал сценарий завершения республиканских праймериз.

Ранее сообщалось, что 3 марта экс-президент США Дональд Трамп впервые проиграл Хейли праймериз в Колумбии с большим отрывом. Она обошла политика с результатом в 62,8 процента голосов против 33,2 процента.

По словам политолога, Хейли — представитель «ястребиного» неоконсервативного крыла Республиканской партии. Он сообщил, что политик дважды избиралась губернатором Южной Каролины, потом некоторое время работала в администрации Трампа представителем США при ООН и была известна тем, как активно критиковала Россию, Китай и другие страны.

На эти выборы она идет как такой "ястреб-неокон", предлагая воевать со всем миром, с Россией, с Китаем, с Ираном и так далее, пытаясь этим сформировать определенный контраст с позицией Трампа, который более прагматично ко всему этому относится Малек Дудаков политолог

По мнению американиста, Хейли не имеет особо никаких шансов на победу на праймериз. Он напомнил, что политик проиграла в первых нескольких праймериз, и предположил, что Колумбия станет единственной территорией, где она выиграет.

«Впереди "супервторник", 5 марта, когда голосуют 15 штатов, и во всех 15-ти штатах Трамп, скорее всего, побеждает, поэтому у Хейли здесь, конечно, особых шансов нет, но она пытается стать спойлером для Трампа и, возможно, навязать себя Трампу, чтобы он взял ее к себе в команду. Я думаю, что после "супервторника" она, скорее всего, уже приостановит свою кампанию, и Трамп официально станет победителем республиканских праймериз», — поделился Дудаков.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп резко прокомментировал проигрыш своей главной сопернице Хейли на праймериз в Колумбии, назвав ее неудачницей.