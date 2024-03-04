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11:26, 4 марта 2024Мир

Трамп неожиданно прокомментировал проигрыш Хейли

Newsweek: Трамп назвал Хейли неудачницей в ответ на проигрыш ей на праймериз

Фото: Jay Paul / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп неожиданно прокомментировал проигрыш своей главной сопернице и бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли на праймериз в Колумбии, назвав ее неудачницей. Об этом сообщает Newsweek.

Экс-президент назвал свою единственную серьезную соперницу — кандидата в президенты от Республиканской партии — неудачницей после ее выигрыша на праймериз в Колумбии. Она обошла Трампа с результатом 62,8 процента голосов против 33,2 процента у бывшего президента.

Ранее сообщалось, что 3 марта Трамп впервые проиграл Хейли праймериз в Колумбии с большим отрывом.

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      Лина Пивоварова
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