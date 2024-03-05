«Можно докупить». В Госдуме объяснили, что делать в случае нехватки трудового стажа для получения пенсии

В Госдуме россиянам посоветовали докупать часть недостающего стажа для пенсии

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о праве россиян на покупку недостающего трудового стажа, вплоть до половины, и необходимых пенсионных баллов для начисления страховой пенсии. Депутата цитирует «Газета.Ru».

«Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Но можно докупить их, если не хватает одного-двух лет стажа. Но не больше половины», — сказала она.

Бессараб уточнила, что стоимость такой покупки меняется год от года. Например, в 2023 году россияне могли приобрести не более 8,12 пенсионного балла за 340 тысяч рублей.

Это достаточно большая сумма, чтобы внести ее единовременно. Поэтому для начала достаточно просто подать заявку. И естественно, если, к примеру, пожилым людям не хватает пенсионных баллов, то родственники, дети могут им помочь, докупить эти баллы, тогда пенсионеры смогут выйти на пенсию в установленный срок Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Так или иначе, предложение, по мнению члена думского комитета, наверняка заинтересует тех, кто не смог сформировать свой пенсионный баланс или трудовой стаж в полном объеме.

В 2024 году на пенсию выйдут женщины 1966-го и мужчины 1961 года рождения — в возрасте 58 и 63 лет соответственно. Страховая пенсия для них будет начисляться при условии более 15 лет трудового стажа и накоплении как минимум 28,2 пенсионного балла.

В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума

В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет. Текст законопроекта был направлен для заключения в правительство.

«Очевидно, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Авторы также предлагают, чтобы конкретные правила осуществления соцдоплаты к страховой пенсии по старости, а также порядок пересмотра ее размера и индексации устанавливались приказом Минтруда и социальной защиты России. Величина прожиточного минимума для пенсионеров в 2024 году равна 13 290 рублям.

В пояснительной записке к проекту также сказано, что россияне «имеют полное право на заслуженный отдых в старости». Кроме этого, «гарантия повышенной пенсии в размере двойной величины прожиточного минимума сделает их жизнь более комфортной и качественной», уточнил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Бессараб назвала идею платить пенсию в два прожиточных минимума упрощенным взглядом на пенсионное обеспечение

С учетом того, что у нас в российском законодательстве предусмотрено право на получение пенсии по старости при наличии 15-летнего стажа, 30-летний стаж — это фактически двойной размер. Но при этом не факт, что в течение всего периода трудовой деятельности гражданин работал, что называется, вбелую Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Парламентарий напомнила, что сегодня существует поручение президента России Владимира Путина к правительству, которое предусматривает изменения в пенсионных выплатах. Например, снятие барьера по трем баллам для работающих пенсионеров.

Светлана Бессараб Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Иными словами, согласно поручению, работающим пенсионерам разрешат получать по десять баллов, как и другим трудящимся, не достигшим пенсионного возраста. Кроме того, за каждый год продолжения работы после достижения пенсионного возраста будет предусмотрено соответствующее увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, объяснила она.

«Я думаю, что после этого вопрос сам по себе не будет нуждаться в дополнительной подпитке. Это более сложный, конечно, путь, но объективно он более справедливый. Поэтому думаю, что это слишком упрощенный взгляд на пенсионное обеспечение — просто удвоить размер прожиточного минимума», — заключила Бессараб.