В Госдуме высказались об идее увеличить пенсию ряду россиян

Депутат Бессараб напомнила об изменениях в пенсионных выплатах

Идея платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет — это упрощенный взгляд на пенсионное обеспечение, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом и о грядущих изменениях в пенсионных выплатах депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Безусловно, необходимо поддерживать пенсионеров, тем более работающих пенсионеров. С учетом того, что у нас в российском законодательстве предусмотрено право на получение пенсии по старости при наличии пятнадцатилетнего стажа, тридцатилетний стаж — это фактически двойной размер. Но при этом не факт, что в течение всего периода трудовой деятельности гражданин работал, что называется, в белую», — отметила парламентарий.

Бессараб сообщила, что сегодня существует поручение президента России Владимира Путина к правительству, которое предусматривает изменения в пенсионных выплатах. Например, снятие барьера по трем баллам для работающих пенсионеров.

«То есть, согласно поручению, работающим пенсионерам разрешат получать по десять баллов, как и другим трудящимся, не достигшим пенсионного возраста. Кроме того, за каждый год продолжения работы после достижения пенсионного возраста будет предусмотрено соответствующее увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости», — перечислила она.

Я думаю, что после этого вопрос сам по себе не будет нуждаться в дополнительной подпитке. Это более сложный, конечно, путь, но объективно он более справедливый. Поэтому думаю, что это слишком упрощенный взгляд на пенсионное обеспечение — просто удвоить размер прожиточного минимума Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее в Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет. Текст законопроекта был направлен для заключения в правительство.

Величина прожиточного минимума для пенсионеров установлена на 2024 год в размере 13 290 рублей.