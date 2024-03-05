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21:39, 5 марта 2024Бывший СССР

На Украине захотели призвать в ВСУ осужденных за убийство

Глава Минюста Украины Малюська: ряды ВСУ могут пополнить осужденные за убийство

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Киев намерен пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет мобилизации заключенных, в том числе за . Об этом рассказал глава Минюста страны Денис Малюська, его слова приводит ТАСС.

Он сообщил, что украинские власти помиловали более 300 заключенных для отправки их на фронт. Министр также уточнил, что в будущем планируется призвать еще в армию еще тысячи осужденных, в том числе убийц.

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