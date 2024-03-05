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23:51, 5 марта 2024Экономика

Путин разрешил структурам «Газпрома» ограничивать раскрытие информации

Президент Путин разрешил структурам «Газпрома» ограничивать раскрытие информации
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин разрешил структурам «Газпрома» ограничивать раскрытие информации. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации

Речь идет, в частности, про «Газпромбанк», «Газпром нефть», «Газпром энергохолдинг».

В ноябре 2023 года Путин подписал указ, позволяющий компаниям самостоятельно определять объем раскрываемой корпоративной информации. Тогда мера коснулась 46 компаний, в список, например, попали «Роснефть» и ее «дочки», «Башнефть», «Славнефть», Всероссийский банк развития регионов.

Накануне, 5 марта, стало известно, что Центробанк призвал кредитные организации не распространять в публичном пространстве, СМИ и рекламе данные о зарубежных партнерах и механизмах расчета с иностранными компаниями. Это нужно для снижения санкционных рисков для самих организаций и их банков-корреспондентов.

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      Марина Совина
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