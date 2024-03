Российские банки призвали молчать о зарубежных партнерах

ЦБ: банки не должны распространять данные о международных партнерах и расчетах

Центральный банк России призвал кредитные организации не распространять в публичном пространстве, СМИ и рекламе данные о зарубежных партнерах и механизмах расчета с иностранными компаниями. Об этом со ссылкой на письмо к банкам за подписью зампредседателя регулятора Ольги Поляковой сообщает газета «Ведомости».

Российские организации должны молчать о взаимодействии с иностранными партнерами, чтобы снизить санкционные риски для самих организаций и их банков-корреспондентов. Помимо этого, ЦБ попросил участников внешнеэкономической деятельности не раскрывать информацию о возможностях международных расчетов широкому кругу лиц.

После введения санкций, которые лишили крупные российские банки возможности продолжать бизнес в западных странах, организации стали бдительнее относиться к раскрытию информации. Из открытого доступа исчезла информация о компаниях, которые продолжают работать с Россией на платежном рынке, а с сайта платежной системы «Мир» удалили список стран, где можно расплачиваться российскими картами.

По словам советника юридической фирмы Verbal legal Марата Самарского, рекомендация ЦБ позволит не допустить давления на банки-корреспонденты и партнеров по международным расчетам. От раскрытия такой информации зависит стабильность внешнеэкономической деятельности российского бизнеса, так как экспортеры критически зависимы от точности и своевременности совершения платежей, добавил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

После новых требований со стороны США и угроз введения вторичных санкций ряд госбанков Китая решил пересмотреть политику работу с клиентами из России и ужесточить ограничения. Связь с клиентами из санкционного списка будет разорвана. Кроме того, банки откажутся от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любой другой валюте. С начала 2024 года три из четырех крупнейших банков Китая перестали принимать платежи от российских подсанкционных кредитных организаций. Ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.

Из-за санкционного давления со стороны США сроки оплаты и проведения трансакций из России в Китай и Турцию резко выросли. Из-за ограничения прямых расчетов финансовые операции приходится проводить через «прокладки» в третьих странах. В результате средний срок платежа в Турцию увеличился до десяти дней. Аналогичная ситуация возникла с Китаем — независимо, какая система межбанковских переводов используется — SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS, срок платежей вырос с одного до трех-пяти дней.